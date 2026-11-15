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Ermits alistas Idre sprindivõistluses Tomingase ja Külma

Laskesuusatamine
Regina Ermits Idre katsevõistlustel
Regina Ermits Idre katsevõistlustel Autor/allikas: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Laskesuusahooaja avavõistlusel Rootsis Idres oli pühapäevasel sprindivõistlusel eestlannadest parim Regina Ermits, kes sai 12. koha.

Pühapäevases sprindis läbisid nii Tuuli Tomingas, Regina Ermits, Susan Külm, Hanna Brita Kaasik, Johanna Talihärm, Rosibel Marii Kaldvee kui Kärtin ja Mirtel Kärsna lamadestiiru veatult ning neist viis esimest mahtusid 17 parema sekka.

Püstitiirust väljusid 65 naisest nulliga aga vaid kolm. Ermits (+2.35,5) tegi kaks möödalasku ja sai lõpuks 12. koha, Tomingas (+2.42,1) oli kolme eksimusega 13. ning Külm (+3.06,0) kahe eksimusega tema järel 14. Kaasik (+4.26,9) ja Talihärm (+4.47,2) tegid kolm möödalasku ja olid vastavalt 22. ja 23.

Mõlemast tiirust tulid puhaste paberitega läbi rootslanna Elsa Bergqvist, kes kaotas 5.46 ja oli 35. ning Mirtel Kärsna, kes oli ligi seitsmeminutilise kaotusega 45. Kindla võidu teenis püstitiirus ühe korra eksinud Elvira Öberg, kes edestas Anan-Karin Heijdenbergi (0+1) 1.06 ja Ella Halvarssoni (0+2) 1.07-ga.

Toimetaja: Anders Nõmm

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