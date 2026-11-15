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Zahkna: läksin täna rajal riskima

Laskesuusatamine
Foto: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Laskesuusataja Rene Zahkna saavutas Rootsis Idres veatu laskmisega sprindisõidus esikoha.

Kui laupäeval toimunud lühikesel tavadistantsil piirdus Zahkna 20. kohaga, siis pühapäevases sprindis jättis ta kõik konkurendid seljataha, sealhulgas olümpiavõitjad Sebastian Samuelssoni ja Martin Ponsiluoma.

"Võrreldes eilsega (laupäevaga - toim.), kui pidi hästi kontrollitult sõitma, et ei oleks sõidus ärakukkumist, siis läksin täna rajal riskima. Teadsin, et küll ma selle haamri saan, aga loodetavasti on konkurentide tulek piisavalt hilja, et mul on selleks ajaks mingigi edu saavutatud. Tuulega oli natukene loto, et mis seisus lasketiiru jõuad. Täna jõudsin hästi keerulistes oludes, aga sain kiiresti ära lasta. Teinekord võib sellise taktikaga väga metsa minna, aga täna kõik õnnestus. Konkurendid ei suutnud endast maksimumi välja pigistada. Minu sõit pidas väga hästi vastu," rääkis Zahkna ERR-ile.

Lisaks Zahknale tegid tublid esitused Mark-Markos Kehva ja Kristo Siimer, kes said vastavalt viienda ja kuuenda koha. "Täiesti ootamatu, tõesti. Ausalt öeldes ootasime, et maksimaalselt üks Eesti mees jõuab esikuuikusse, aga et kolm tükki... Esikuuik oli väga ootamatult sinine," rõõmustas Zahkna.

MK-sari saab avalöögi juba pooleteise nädala pärast Soomes Kontiolahtis. Kuidas valmistub selleks Zahkna? "Ütlen ausalt, et minu plaan selgub järgmise kahe tunni jooksul. Paneme poistega pead kokku, kes kuhu võistlema läheb ja sellest tulenevalt kas jääme siia Idresse, kus on hästi head treeningtingimused või läheme rohkem Lillehammeri poole. Mõned sportlased lähevad tagasi Eestisse, nii et veel on natukene lahtine," selgitas Zahkna ning lisas, et tal on algavaks MK-hooajaks üks suur soov. "Tahame meeste teatekoondisega teha häid tulemusi. Minu ootused on seal," avaldas ta.

Toimetaja: Henrik Laever

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