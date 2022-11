Naiste korvpallikoondis kaotas EM-valikmängus Portugalile

Eesti naiskonna parimatena viskasid Kadri-Ann Lass ja Janne Pulk kumbki 12 punkti. Maarja Bratka panustas üheksa ja Mailis Pokk kaheksa punkti.

"Portugalil on väga head tagamängijad, kes on agressiivsed ja nad survestasid meid terve mängu. See tekitas meile probleeme. Neil on ka korvi all väga okei jõud olemas, nii et nende kahe asja kombinatsioon oli meist lihtsalt üle," kommenteeris Pulk.

Eesti eest käis väljakul viis noormängijat, üks neist oli 16-aastane Kristel Rattasepp. "Tase oli ikkagi kõva. Tänast mängu ei anna noortekoondise mängudega võrrelda. Nendest mängudest saan kindlasti kogemusi juurde," märkis Rattasepp.

Võitjate edukaim oli 15 punkti ja viis lauapalli kogunud Maria Correia. Kahekohalise punktisummani küündisid ka Josephine Filipa, Marcia da Costa Robalo ja Laura Ferreira, kes tõid vastavalt 14, 11 ja 10 punkti.

Eesti jagab valiksarja G-alagrupis kolmandat ja neljandat kohta Suurbritanniaga, mõlemal naiskonnal on kirjas üks võit ja kolm kaotust. Alagrupi liider on neljast mängust neli võitu kogunud Kreeka, Portugalil on kaks võitu ja kaks kaotust.

Eesti koondis peab järgmise EM-valikmängu veebruaris, kui võõrsil minnakse vastamisi Suurbritanniaga.