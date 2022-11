Eesti rahvusnaiskonna eest tegid hiljuti debüüdi viis noort korvpallurit

See viisik sai esmakordselt kanda rahvuskoondise vormi Kreeka ja Portugaliga peetud EM-valikmängudes. Neist noorim on 16-aastane mängujuht Kätlin Kangur, kes tundis suurt rõõmu, et pääses palli jagama oma eeskujudega.

"Paar aastat tagasi poleks kunagi arvanud, et ma nii noorelt saan juba koondise juurde. Ja eeskujud Mailis Pokk, Annika Köster.. lihtsalt võimas, et saab mängida selliste mängijatega koos. Väga head emotsioonid," ütles Kangur.

16-aastane viskav tagamängija Kristel Rattasepp ütles, et kogenud ja jõuliste vastastega mängud õpetasid suure surve all tegutsemist.

"Eks alguses ikka mingil määral hirmutas. Näiteks Portugal tuli sellise survega peale, et kui kaks mängijat tuleb peale, siis pigem annaks palli ära. Närvi pealt tuli neid pallikaotusi ja valesööte, aga innustas ka edasi tööd tegema," sõnas Rattasepp.

Uus kogemus karastas kõvasti ka 17-aastast ääremängijat Marta Eleri Jaamat, kelle sõnul võttis käed värisema, kui pidi platsile minema. "Täiega värisesid. Esimene kord ja suured mängijad ja see suur publik ka, et võimas," sõnas Jaama.

Nii Jaama, Rattasepp kui Kangur mängivad klubikorvpalli Tallinna Tehnikaülikooli naiskonna eest. "Mängijad, kes meil siin vastas olid, et me saime väga palju näha kui kõrgel tasemel nemad mängivad ja kuidas nad kaitset mängivad ja võtta kaasa seda kaitset ja seda survet, sest Balti liigas meil ei ole nii tugev surve ja nüüd saame seda kasutada Balti liigas oma võistkonnaga," lisas Kangur.

17-aastane ääremängija Keandra Koorits ütles, et kaotustele vaatamata andis debüüt rohkem häid kui halbu emotsioone.

"Ma arvan, et pigem positiivse emotsiooni, et siit mängudest siis tulid välja need negatiivsed küljed, mida saaks parandada, et siit saan ainult edasi minna," kommenteeris Koorits.

17-aastane tagamängija Anette-Laura Tõks oli tänulik publikule, kes tuli noort koondist Tartusse toetama

"See kogemus oli ikka väga võimas, sest juba väiksest peale olen peaaegu kõikidel mängudel käinud, mis siin Eestis on toimunud. See kogemus, et näha, et sind tullakse vaatama, et inimesed panustavad seda aega, et see teeb hea tunde," ütles Tõks.

Järgmised EM-valikmängud peab noorenev rahvusnaiskond veebruaris.