Juubelit tähistanud Kääriku spordibaasis vaadati Eesti spordi tulevikku

Juubelikonverentsil ülesastunute seast võis leida Eesti Vabariigi presidendi, Tartu Ülikooli rektori ja Eesti Vabariigi kultuuriministri. Sporditeadlaste ja ettevõtjate ettekannete kõrval toimus ka erakondade esindajate debatt. Kääriku kuulsusrikkal ajalool eriti ei peatutud. Üles tõusid kolm teemat, mis on olulised just Eesti spordi tulevikku vaadates.

"Me võtsimegi ette sporditurismi. Laiemalt, mitte ainult sündmusturismi. Siis probleemina me oleme siin tähele pannud, et kuidas me viime sporditeadlased ja sportlased kokku. Ja kolmandaks igasugune innovatsioon. Seekord pöörasime rohkem tähelepanu tehnoloogilisele innovatsioonile spordis. Ja tuua just ka näiteid muust maailmast, kuidas see on edendanud sporti ja me ei peaks nii palju kartma seda," selgitas Tehvandi Spordikeskus SA juhatuse liige Kristjan Karis.

Konverentsi väliskülaline oli Iisraelist pärit endine korvpallur Dror Briger. Ettevõtte Playsight, kus Briger töötab, pakub spordikompleksidele väga kaasaegset videotehnoloogiat.

Just Brigeri teadmistele tuginedes on Kääriku keskust viimastel aastatel täiendatud. Spetsiaalsed kaamerad aitavad analüüsida nii võistlusi kui treeninguid. Oma ettekandes tõdes Briger muuhulgas, et videoanalüüs on spordis jõudnud juba lasteni.

"Tehnoloogia ei hakka kõike asendama. See ei asenda treenerit. See on treenerile abiliseks. Ja peame selle eest hoolt kandma. Tehnoloogiat täiendab, mitte ei asenda. Kui treeningu pidevalt lihtsalt seisma paned, et midagi ekraani abil seletada, siis ei jõua sa kuhugi. Seega, tehnoloogia peab treenereid aitama. Peame tegema treenerid paremaks. Kui treenerid on paremad, siis on ka lapsed paremad," märkis Briger.