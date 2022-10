Selevko tõusis vabakavaga kaheksandaks

Selevko teenis vabakavas 145,74 punktiga seitsmenda koha. Kokkuvõttes lõpetas eestlane 206,11 punktiga kaheksandal kohal.

Pjedestaali kaks kõrgeimat kohta läksid Jaapanisse. Oma karjääri seitsmenda GP-sarja võidu noppis Shoma Uno, kes kogus vabakava eest 183,17 punkti ning kahe kava kokkuvõttes 273,15 punkti. "Olen tulemusega rahul. Esinesin nii nagu treeningutel, olid mõned head ja mõned halvad osad," sõnas Uno pärast võistlust.

Teist etappi järjest saavutas teise koha Kao Miura (265,29 p). "Need tulemused on täiesti ootamatud. Enne USA etappi mõtlesin, et ehk saan pjedestaalile, kui hästi uisutada ja siia tulles mõtlesin jälle, et ehk saan seda teha."

Kolmanda koha pälvis itaallane Matteo Rizzo (251,03 p), kes edestas vaid 0,31 punktiga neljandaks tulnud Keegan Messingut (250,72 p). Messingu ja Selevko vahele mahtusid ka Camden Pulkinen (219,06 p), Lukas Britschgi (212,43 p) ja Stephen Gogolev (210,64).