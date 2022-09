Kiibus tõusis Saksamaal vabakavaga kolmandaks

Lühikava eest teenis Kiibus 50,94 punkti, mis asetas ta vabakava eel kümnendale kohale, Petrõkina oli 47,34-punktise tulemusega 17 võistleja seas 13.

Laupäeval sai Kiibus aga vabakava eest 114,27 ja Petrõkina 104,66 punkti. Koondskoor 165,21 silma andis Kiibusele belglanna Loena Hendrickxi (208,05) ja Lõuna-Korea iluuisutaja Wi Seoyeongi (193,25) järel kolmanda koha.

Tihedas konkurentsis pidi Petrõkina 152 punktiga leppima 11. kohaga.

Loena Hendrickx narrowly beaten in the free skating, but had enough in hand from the short programme to claim the Nebelhorn Trophy women's title.#FigureSkating pic.twitter.com/15x7NU77JA