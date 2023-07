Petrõkina liigub maailma esikümnele järjest lähemale

Edetabel moodustatakse kolme hooaja tulemuste põhjal, punkte annavad ISU tiitlivõistluste ja olümpiamängude parim tulemus, (juunioride) GP-sarja parim ja paremuselt teine tulemus ning muude rahvusvaheliste võistluste parim ja paremuselt teine tulemus.

Tänavu märtsis tegi Petrõkina ajalugu, kui jõudis esimese Eesti iluuisutajana MM-il esikümnesse, saavutades Saitamas üheksanda koha. Kaks kuud varem saavutas ta EM-il Eesti läbi aegade parimat tulemust tähendava kuuenda koha, juunioride MM-il oli Petrõkina 12.

Värskes maailma edetabelis on Petrõkinal 2099 punkti, mis asetab ta 11. kohale. Eva-Lotta Kiibus on 752 punktiga 54., Kristina Škuleta-Gromova 603 silmaga 67. ning Nataly Langerbaur 352 punktiga 102.

Naiste arvestuses on kindlal esikohal jaapanlanna Kaori Sakamoto (4127), kellele järgnevad Loena Hendrickx (3639) ja Mai Mihara (3383).

Parima Eesti mehena on Mihhail Selevko 1368 punktiga 22., Arlet Levandi (1138) on 29. ning Aleksandr Selevko (904) 43. Meestest on esikohal jaapanlane Shoma Uno (3772), teine on Lõuna-Korea iluuisutaja Junhwan Cha (3296) ning kolmas USA-d esindav Ilja Malinin (3027).

Tabelisse mahub ka märtsikuisel MM-il vigastuspausi järel võistlustulle naasnud Eesti jäätantsupaar Solene Mazingue - Marko Jevgeni Gaidajenko, kes jagab 126 punktiga 62. kohta.