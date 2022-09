Levandi alustas hooaega seitsmenda kohaga, Malinin tegi ajalugu

Levandi sai lühikavas 70,02 punktiga seitsmenda koha, Malinin edestas teda 1,82 punktiga ja oli kuues. Lühikava parim oli prantslane Kevin Aymoz 83,52 punktiga.

Vabakavas teenis Levandi 132,27 punkti ja oli samuti seitsmes, kahe kava kokkuvõttes sai ta 202,29 punktiga seitsmenda koha.

Kevadel Tallinnas juunioride maailmameistriks tulnud noor USA uisutaja Malinin sai aga vabakavas hakkama millegagi, mida keegi varem pole suutnud – sooritas neljakordse axeli. Varem oli Malinin kõige keerulisemaks peetavat neljakordset hüpet treeningutel mitu korda sooritanud, aga võistlustel tegi ta seda esimest korda. Sama hüpet püüdis aastaid ka kahekordne olümpiavõitja Yuzuru Hanyu, kes tänavu suvel karjääri lõpetas.

"Kui treeningutel seda harjutan, tundub see hüpe mulle üsna lihtne, aga võistlustel on muidugi hoopis teine lugu, sest siis lisanduvad ka närvid ja pinge. Olen seda hüpet juba mõnda aega proovinud, aga tõsisemalt oleme kevadest saadik tehnika kallal töötanud. Hanyu kahtlemata inspireeris mind," ütles Malinin.

Ühtekokku oli Malinini kavas viis neljakordset hüpet ja ta sooritas neist neli. Malinin teenis 185,44 punkti, edestades vabakavas teise koha saanud Aymozit enam kui 30 punktiga. Kahe kava kokkuvõttes teenis Malinin 257,28 punkti, Aymoz oli 236,17 punktiga teine ja ameeriklane Camden Pulkinen 219,49 punktiga kolmas. Jaanuaris Tallinnas EM-hõbeda võitnud itaallane Daniel Grassl oli lühikavas neljas, aga jättis seejärel võistluse pooleli.

HISTORY HAS BEEN MADE❗️



Ilia Malinin lands the first quad Axel in history at the #USIntlClasic pic.twitter.com/rppq73tQ5v