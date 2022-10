Malinin hullutas kodupublikut neljakordse axel'iga, Selevko 11.

Septembris sama hüppega ajalugu teinud Malinin kogus vabakavas uut isiklikku rekordit tähistavad 194,29 punkti, mis andis talle kahe kava kokkuvõttes 280,37 punkti ja kindla võidu.

"Tundsin end jääl suurepäraselt, tegin väga hea esituse. Olen ikka veel šokis," ütles Malinin pärast võistlust. "Ma lihtsalt usaldasin oma treeningut ja kõik tuli hästi välja."

The Quadgod came in with a bang! With his 4A Ilia Malinin jumps to the top of the podium to claim the medal at Skate America 2022! #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/D0SJlPAG7K