Piljardi 9-palli EMV finaalis mängivad pühapäeval Mägi ja Teesaar

Piljardi 9-palli formaadi Eesti meistrivõistluste põhiturniirile pääses 32 mängijat ja päeva matšiks kujunes tiitlikaitsja, 29-aastase Mihkel Rehepapi ja suurüllataja, 32-aastase Raimo Teesaare vaheline ülipõnev poolfinaal.

Ülekaalukate võitudega nelja parema hulka jõudnud Rehepapp haaras initsiatiivi, kuid 7:7 ja 9:9 viigiseisude järel näitas kindlat närvi Teesaar, kes võitis lõpuks 11:10 ja pääses 11-aastase vahe järel taas finaali.

"Mihkel oli kindlasti favoriit," tõdes Teesaar. "Eks mu närvid pidasid täna vastu, see oli võti. Tean, et ma oskan mängida ja võin heal päeval kõiki võita, aga kuidas närvid vastu peavad, on see küsimus."

"Juba 12 aastat tagasi madistasime Eesti meistrivõistlustel. Mul on need matšid võib-olla võtnud natuke teise mõõtme, enam ei ole see üllatus kui kuskile jõuan, vaid nüüd pean seda saavutatud taset hoidma. See on täitsa teine mõõde spordi võtmes," sõnas Rehepapp.

Poolfinaali järel ka dopingukontrolli läbinud Teesaar on 9-palli formaadis tulnud korra Eesti meistriks. Juhtus see 2011. aastal, kui ta alistas Denis Grabe, kes praegu on ookeanitagusel turneel. Pühapäevases telefinaalis mängib Teesaar tunamulluse meistri Mark Mägiga, kes võitis poolfinaalis 11:5 ülekaaluga juba 28 aastat piljardit mänginud Rainer Laari.

Piljardis jagatakse hooaja jooksul välja Eesti meistritiitlid neljas formaadis ja Mark Mägi on juba tasku pannud nii kümne- kui kaheksapalli tiitlid ja hakkab pühapäeval jahtima kolmandat kulda. Teel 16 parema hulka lükkas ta 8:1 ülekaaluga konkurentsist mulluse finalisti Gert Maimre.

"Olin heas hoos, lõpetasin kõik lauad, mis mulle jäeti," rääkis Mägi. "Tema tegi paar lihtsat viga, mis maksid talle kätte. Vorm on praegu hea, mängin head piljardit."