Eesti neljapaat võitis meresõudmise EM-il hõbeda, Koppel ühepaadil pronksi

Eesti paarisaeruline neljapaat võistles koosseisus Mihhail Kushteyn, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Johann Poolak, keda assisteeris roolijana Ander Koppel. Eesti paatkond pälvis 17 tiimi seas ajaga 22.29,82 hõbemedali, võidu võttis Hispaania (22.28,28). Kolmandaks tuli Monaco esindus.

Vaatamata medalile ei jäänud Tõnu Endrekson stardiga rahule. "Meil oli üksjagu tegemist, et end õigel ajal teele sättida, seetõttu said konkurendid väikese eelise. Sa pead ära tabama, millised on hoovused ja millise nurga alt poidele läheneda, vastasel juhul võid väga palju kaotada," vahendab Eesti sõudeliit.

Ander Koppel tegi kaasa ühepaadil, kus ta saavutas 18 osaleja konkurentsis ajaga 27.04,03 kolmanda koha. Pjedestaali kõrgeimad astmed hõivasid hispaanlased Ramon Gomez Cotilla ja Franco Nicolas Repetto, ajad vastavalt 26.15,96 ja 26.38,15.

"Kohati nagu akadeemiline sõudmine, ent piisavalt erinev, et seda kõrvutada saaks," rääkis Koppel, kelle hinnangul tuleb arvestada, et paadid on hoopis teistsugused ning arsenalis peavad olema oskused, mida klassikalises sõudmises tarvis ei lähe. "See, kuidas minnakse pööretesse, nõuab taktikalist planeerimist ja palju kogemust," lisas Koppel.

Arnold Sanglepp ja Karl-Joosep Raudkivi tegid kaasa kahepaadil ja said 12. koha (26.32,74). Kuldmedali võitis Hispaania (24.20,37) kahe Prantsusmaa duo ees.

Meresõudmine (coastal rowing) on sõudespordi uus alasuund, mis on tehniliselt akadeemilise sõudmise sarnane, ent paadid on kohandatud mere peal sõudmiseks: need on suuremad ja raskemad. Stardis paadid ühele joonele fikseeritud ei ole, sarnaselt purjetamisele antakse lähe olukorras, kus paadid hulbivad starditsoonis, et olla valmis õigel ajal võistlema asumiseks. Distants on neli kuni kuus kilomeetrit.