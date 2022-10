Raja meresõudmisest: peab hindama vastase taktikat ja neid ka blokeerima

Eesti paatkond pälvis 17 tiimi seas ajaga 22.29,82 hõbemedali, võidu võttis Hispaania (22.28,28). Kolmandaks tuli Monaco esindus. "Pidevad pööramised ja kurvid, seal on oma taktika, kuidas vastasest mööduda, mis hetkel ennast kulutad, mis hetkel kiirendad, kuidas kurve võtad. Seal on mängulisust rohkem," iseloomustas Allar Raja intervjuus Vikerraadiole ala.

"Viies mees roolib, aga peab ka kogu mänguväljakut vaatama: vastaste taktikat hindama, oma trumpe kasutama, sisekurvis olles teist võistkonda välja puksima, neid heas mõttes blokeerima."

"Paat on päris palju raskem, ülekande leidmine on oluline," võrdles Raja ala tavapärase akadeemilise sõudmisega. "Kiiresti võib ära väsida, kui taktika ei tööta. Kui roolija näeb, et laine tuleb, siis ta peaks "stopp" ütlema, laine võib paadi nina püsti visata. Siin on purjetajate pealt ka midagi õppida: kui on diagonaallaine, kuidas laineharjal kiirendada, neid momente seal jagub. Sellega ka alt läksime, teatud asjade peale me ei osanud mõelda."

Kuigi Eesti paatkond saavutas medali, jäi Raja sõnul hõbedast siiski veidi mõru maitse suhu. "Olime ilmselt kõige tugevam meeskond, aga sellisel tasavägisel võistlusel polnud kogemust oma tugevusi välja tuua. Teisest küljest on alale plussiks, et füüsiline hea ettevalmistus ei tähenda [võitu]. Hakkab lugema lainete ja hoovuste ning teiste paatide taktika lugemine," sõnas Raja.