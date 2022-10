Tallinnas Euroopa parimaks kroonitud Bol: suutsin täita oma unistused

"Ma ei ole varem Tallinnas olnud, aga täna käisime vanalinnas. Saabusime reedel varasema lennuga, et võimalikult palju näha. Tallinn on väga ilus," rääkis Bol ERR-ile.

"Ma arvan, et see on väga tore - on tore kõiki näha veidi erineva riietusega. Mul on kontsadel veidi raske," naeris Bol vastuseks küsimusele, kas ta naudib auhinnagalasid.

400 meetri tõkkejooksjana tuntud Bol pani end sel välihooajal proovile ka 400 meetri jooksus ja tuli Münchenis mõlemal distantsil Euroopa meistriks. Eugene'i MM-il sai ta 400 meetri tõkkejooksus ja 4x400 meetri jooksus hõbemedali.

"Olen oma aastaga väga rahul, oli väga hea hooaeg. Suutsin täita paljud oma unistused," kinnitas hollandlanna. "Minu lemmikdistants on ikkagi tõkkejooks, mis jääb minu prioriteediks. Oli väga tore neid EM-il kombineerida ja ma olen veel noor, aga praegu pühendun tõkkejooksule."