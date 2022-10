O'Sullivan võidutses Hong Kongis snuukriajaloo suurima publiku ees

Seitsmekordne maailmameister Ronnie O'Sullivan (WS 1.) võitis 6:4 kodupubliku ees mänginud Marco Fud (WS 100.).

O'Sullivan, kes teenis oma hooaja esimese tiitli eest 100 000 naela, ütles: "See on fantastiline. Tahan öelda, et see on ilmselt parim turniir, kus ma kunagi mänginud olen."

Ta jätkas: "Me pole kunagi mänginud rohkem kui 3000 fänni ees. See, et 9000 fänni vaatab snuukrimatši, on ennekuulmatu. Loodetavasti saame siia tagasi tulla, sest fännid on olnud fantastilised."

Fu võttis Covidi pandeemia tõttu snuukrimängust kaks aastat pausi. Ta pääses pühapäevasesse finaali tänu võidule John Higginsi (WS 5.) üle poolfinaalis, kus ta teenis otsustavas freimis ka märkimisväärsed 147 punkti. See on suurim võimalik punktiskoor, mida on snuukris üldse võimalik ühes partiis koguda.

"Marco on Hongkongi parim mängija läbi aegade ja mul on nii hea meel teda tagasi näha," lisas O'Sullivan. "Ta oli paar aastat tuurilt eemal ja oli näha, et oskused on tal alles."