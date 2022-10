147-punktiline seeria viis kodupubliku lemmiku Hong Kongi Mastersi finaali

44-aastane Fu sai poolfinaalis 6:5 jagu John Higginsist (WS 5.). Fu oli ühel hetkel 2:4 taga, kuid ta suutis seisu viigistada 4:4-le. Järgmises freimis läks Higgins century break'i toel taas juhtima, kuid kaks viimast freimi kuulusid Fule. Otsustavas freimis tegi Fu oma karjääri viienda maksimaalse seeria ehk kogus 147 punkti.

5️⃣ Marco Fu's fifth maximum

In front of his home fans

THAT NOISE!



Every shot of @Marcofu18's outstanding 1️⃣4️⃣7️⃣ in the semi final decider!



