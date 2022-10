O'Sullivan pääses veenva esitusega Hong Kongi Mastersi poolfinaali

O'Sullivan näitas väga kindlat mängu ning matš kestis vaevalt tund aega. Ng alustas esimest freimi hästi ning teenis 46 punkti, kuid seejärel võttis O'Sullivan üle ning võitis esimese partii.

Teises partiis tegi O'Sullivan oma 1173. century break'i ehk sai vähemalt 100 punkti ühes partiis. Kodupubliku ees võistelnud Ng ei saanud ka järgmistes partiides väga palju võimalusi laua ääres käia ning O'Sullivan pääses veenva esitusega poolfinaali.

"See on uskumatu," ütles O'Sullivan pärast matši. "Fantastiline publik. Mulle meeldib Aasiasse tulla. Fännid on alati põnevil meid mängimas nähes ja elavad kaasa ning see paneb meid tahtma hästi mängida, sest publik reageerib nii hästi. Siin on fantastiline olla. Mul pole kunagi suuri ootusi, sest kõik on head mängijad. Kui sul pole kõige parem päev ja vastane mängib hästi, siis pakid kohvrid ja lähed koju," ütles O'Sullivan.

Poolfinaalis läheb seitsmekordne maailmameister vastamisi Neil Robertsoniga (WS 3.). Nende matš toimub laupäeval Eesti aja järgi kell 14.00.

Teises poolfinaalis kohtuvad John Higgins (WS 5.) ning Marco Fu (WS 100.).