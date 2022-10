Snuukri Briti lahtistel võidutses üllatusmees

Finaalis mängiti kümne freimi võiduni. Allen juhtis mängu viiel korral. 14 freimi järel oli seis 7:7 viigis, kuid viimasel kolmel võidutses Day ning võttis Briti lahtiste tiitli.

Day teenis turniiri eest 100 000 naela.

"See on mu elu suurim võit," ütles Day, kes liigub nüüd maailma edetabelis 27. kohalt 16. kohale.

"Teadsin, et pean tõesti oma parimat mängu näitama. Mul on lihtsalt hea meel, et matši lõpetasin," lisas Day.

Allen oli oma mängus arusaadavalt pettunud, öeldes: "Ma lihtsalt kaotasin täielikult oma mängu ja usu. Ryan kohanes paremini kui mina ja ilmselt vääris võitu."

"Minu vorm on hea," lisas Allen, kinnitades, et on peagi järjekordses finaalis tagasi.

Briti lahtistel mängis ka eestlane Andres Petrov, kes piirdus kvalifikatsiooniringiga, kus ta kaotas 1:4 kolmekordsele maailmameistrile Mark Williamsile.