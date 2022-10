Murdmaajooksu karikavõitjateks krooniti Kivistik ja Maasik

Pärnumaal Jõulumäe Tervisespordikeskuses toimunud Eesti karikavõistlustel tuli 10 kilomeetri jooksu starti 17 meest. Kaks favoriiti Kivistik ja Latsepov läksid oma teed juba esimesel kahekilomeetrisel ringil. Ligi kolm ringi jooksid nad koos, aga lõpuks kasvatas Kivistik edu Latsepovi ees 21-sekundiliseks. Võidumees läbis 10 kilomeetrit 33 minuti ja 18 sekundiga. Kolmanda koha saavutas Taavi Kilki.

"Eks see Jõulumäe rada on alati keeruline, siin midagi lihtsat pole. Näiteks liiva on väga palju. Mul on maratonist kaks kuud möödas ja kuigi tundub nagu täitsa piisav aeg, siis taastumine on ikkagi pikalt kulgenud. Mul on hea meel, et suutsin täna võita ja tunnen, et vorm läheb mul ka paremaks," rääkis Kivistik pärast võistlust.

"Täna oli raske jooks. Raske öelda miks, sest rajaprofiil mulle iseenesest sobib. Rada meeldis, ilm oli ideaalilähedane ja mind tuul ei seganud. Võib-olla tegin nädala sees liiga tugevad treenid ja ma ei jõudnud tänaseks piisavalt kiiresti taastuda," tõdes Latsepov.

Naiste kuue kilomeetri jooksus oli võistlejaid 12. Kindla võidu sai Laura Maasik, kes edestas teiseks tulnud Helen Belli 24 sekundiga. Kolmanda koha sai Helin Meier.