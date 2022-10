Favoriidikoormat kandnud Aabrams tiitli kordamisest: peab ennast usaldama

Ühes mainekamas paadiklassis F500 võitis teist aastat järjest maailmameistritiitli 37-aastane Erko Aabrams, kes tegi ajalugu eelmisel aastal, kui võitis sama tiitli esimese eestlasena. Sel aastal kahte viimast etappi ei toimunud ja nii kuulutati meister välja kolme etapi kokkuvõttes. Ukraina GP jäi ära sõja tõttu ning võistelda ei saadud ka Itaalias, kus Po jõel oli veetase selleks ohtlikult madal. Aabramsile tõi meistritiitli ennekõike stabiilsus, nii Tšehhis, Poolas kui Rootsis toimunud etapid lõpetas ta teisena.

"Nüüd oli muidugi raskem, favoriidi tunne ja kõik üritavad sind võita," tõdes Aabrams. "Pead olema enesekindel ja ennast usaldama. Mul oli hooaja algul plaan nii suur edu saavutada, et viimasel etapil ei peaks osalema, sest mu perre sündis mu esimene poeg just sellel kuupäeval, kui võistlus pidi toimuma."

F125 klassis, kus kiirused 135 kuni 140 kilomeetrit tunnis, tuli ajaloo noorimaks maailmameistriks 17-aastane Joonas Lember. Viimsi gümnaasiumis õppiv sportlane sõitis MM-sarjas esimest täishooaega ning tema paadiklassis sõideti sel aastal vaid kaks etappi. Tšehhis sai Lember kirja etapivõidu ning Rootsi GP-l tuli ta kokkuvõttes kolmandaks.

"See tuli ikka väga ootamatult," kinnitas Lember. "Esimesele etapile pidime nii minema, et kuna Eestis oli mai alguses ilm nii kehv, siis Harku järvel me ei jõudnud teha ühtegi testi.Läksime esimesele etapile lihtsalt kogemusi saama ja läbi sõitma. Aga kuna varustus oli hästi timmitud ja kaasvõistlejatel oli natuke ebaõnne, siis õnnestus võita. Oli kõvasti tegemist, et oma tulemust hoida ja järgmisel etapil samamoodi esineda," rääkis maailmameister.