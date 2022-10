Aabrams kaitses MM-tiitlit ja Lember tuli ajaloo noorimaks maailmameistriks

F-500 klassis sõideti MM-sari kolme etapiga. Tšehhi GP-l viis võidu koju Ungarlane Attila Havas ja Erko Aabrams lõpetas etapi teisena. Teisel etapil Poolas läks etapivõit Slovakkiasse Marian Jungile ja Aabrams läks etapilt saadud teise kohaga üldkokkuvõttes MM-sarja juhtima. MM-sarja viimase etapi Rootsi GP võidu võttis Ungarlane Robert Hencz ja Aabrams tuli järjekordselt etapil teiseks. Läbi kõigi MM-sarja etappide tehtud stabiilne sõit tagas Aabramsile kaheksa punktilise eduga teist aastat järjest klassis F-500 maailmameistritiitli, hõbemedal kuulus Marcin Zielinskile Poolast ja pronksile tuli Robert Hencz Ungarist.

"Mul on väga hea meel, et sain võimaluse tiitlit kaitsta ja üliõnnelik, kuna suutsin selle jälle võita. Konkurendid olid lähemale jõudnud. Uued võistluspaigad ja rajad tegid sõitmise ning seadistuste leidmise keerulisemaks. Kõigil kolmel MM-sarja etapil teenisin sõiduvõidu ja suutsin kõigil etappidel olla kokkuvõttes teine. Selle aasta tiitlel tuli kindlasti tänu stabiilsusele. Suur tänu meeskonnale ja toetajatele, kes abiks olid," võttis Aabrams hooaja kokku.

F-125 klassis jäi MM-sarja pikkuseks sellel hooajal ainult kaks etappi. Tšehhi GP-l näitas esimest täishooaega MM-sarjas kaasa sõitev Joonas Lember, et möödunud hooajal Ukraina GP-l võidetud sõit ei olnud juhuslik. Sõitudest kaks esikohta ja üks kolmas koht tagasid noorele 17-aastasele Lemberile Tšehhi GP etapivõidu. Teise etapina sõidetud Rootsi GP-l võitis Lember juba ka ajasõidu. Esimesest sõidust võttis võidu, kuid teises sõidus jooksis mootor kokku ja tuli katkestada.

Viimases kolmandas sõidus sõitis Lember ennast viimaselt kohalt teiseks ja kindlustas sellega omale etapilt kolmanda koha. Etapi võitis üks MM-i favoriite Viktor Ljubenov ja teiseks tuli Marek Peeba. Kahe etapi kokkuvõttes võitis alles möödunud aastal veel juuniorite klassis GT-15 sõitnud Joonas Lember ajaloo noorima piloodina paadiklassis F-125 maailmameistritiitli. Hõbemedalile tuli kahepunktilise vahega Viktor Ljubenov ja pronks läks jagamisele poolaka Sebastian Kecinski ja Marek Peeba vahel.

"Väga fantastiline hooaeg on olnud. Enne hooaja algust omal ikka väike lootus mõnel etapil poodiumile tulla oli, aga MM-tiitlit ei osanud loota isegi parima tahtmise juures. Me oleme meeskonnaga alles nii värsked selles klassis ja

paljudes asjades veel teadmisi napib. Viimaste etappide ärajäämisest on kahju. Kindlasti oleks palju ägedam olnud see tiitel võita ikka võistlusel kui hiljem paberil. Suur kummardus oma meeskonnale ja kõigile, kes meile sellel

teekonnal on abiks olnud," rääkis Lember kokkuvõtteks.

Veemotospordi Hydro GP võistlussarjas selgitati maailmameistrid paadiklassides F-500 ja F-125 ilma viimase kahe etapita. Algselt Ukrainasse Ternopili planeeritud MM-sarja neljas etapp jäi sõja tõttu ära ja jäädes solidaarseks Ukraina sportlastega, siis Ternopili Hydro GP etapi korraldusõigust teistele riikidele edasi ei antud. Itaalia GP ärajäämise põhjuseks oli võistlemiseks ohtlikult madal veetase Po jõel.