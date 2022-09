Norrakad boikoteerivad venelaste ja valgevenelaste tõttu FIG-i kongressi

Norra pidi algselt korraldama järgmisel kuul Sandefjordis toimuvat kokkutulekut, kuid loobus sellest samadel põhjustel, viidates Norra olümpia- ja paraolümpiakomitee ning spordiliidu (NIF) soovitustele. Seetõttu toimub FIG-i kongress 11.-12. novembrini Istanbulis.

FIG ega Euroopa võimlemisliit (UEG) pole pärast Venemaa sõjalist agressiooni Ukrainas Venemaa ja Valgevene alaliitude tegevust peatanud.

Norra alaliidu peasekretär Mona Kristiansen on varasemalt öelnud, et Norra delegaadid tõenäoliselt osalevad kongressil. Seda põhjusel, et nad saaksid väljendada oma pahameelt selle vastu, et FIG lubab Venemaa ja Valgevene ametnikel kongressil osaleda. Kongressile oodatakse kuni 450 delegaati enam kui 150 riigist.

Norra alaliit kavatseb osaleda 2. ja 3. detsembril Portugalis Albufeiras toimuval Euroopa võimlemiskongressil, kuigi ka seal osalevad Venemaa ja Valgevene esindajad.