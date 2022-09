WTA debüüdi teinud Nuudi: olen nüüd kogemuse võrra rikkam

"Lootsin natukene paremini vastu hakata, aga vastane servis väga-väga hästi. Mul oli tema servist hästi keeruline punkte saada ja mingil määral tulid ka närvid mängu," tõdes Nuudi pärast matši. "Üldiselt üritasin oma suhtumist positiivsena hoida."

"Endalegi üllatuseks alustasin esimest setti täitsa ilusti ja mul tekkis ka paar väikest võimalust, aga mängu edenedes tundsin, et hakkasin üha rohkem seisule mõtlema. See ei tulnud mulle väga kasuks, sest teises setis mõtlesin täitsa üle. Olen siiski võimaluse eest väga tänulik ja järgmine kord olen targem. Tean paremini, kuidas WTA turniirid käivad ja millist konkurentsi on oodata. Kindlasti olen nüüd kogemuse võrra rikkam."

Nuudi sõnul oli kodupubliku toetust selgelt tunda. "Tundsin, et rahvas plaksutas mulle ja hoidis mulle pöialt. See oli väga vahva kogemus."

Kodune WTA turniir Nuudi jaoks läbi ei ole, sest paarismängus läheb ta koos Elena Malõginaga vastamisi Hiina-Jaapani duo Wang Xinyu ja Miyu Katoga. "Tegelikult keskendusin peamiselt üksikmängule, aga eks homme (kolmapäeval - toim) räägin treeneriga pikemalt läbi. Ega midagi lihtsat ei tule, sest vastased on väga tugevad paarismängijad. Kindlasti tuleb jälle tore kogemus."