Hiina esimene vormel-1 piloot jätkab karjääri Alfa Romeos

23-aastane Zhou tegi oma F1-debüüdi sel aastal ning on 16 võistlusega teeninud kuus punkti, soomlasest tiimikaaslasel Valtteri Bottasel on koos 46 silma.

"Ta on alates oma esimesest päevast siin mulle oma tööeetikaga muljet avaldanud. Teadsime, et ta on kiire, aga see, kuidas ta on nii lühikese aja jooksul vormel-ühega kohanenud, on olnud üks hooaja parimaid üllatusi. Ta on väga tore inimene, kõigile meeldib tema isiksus ja suhtumine," sõnas Alfa Romeo pealik Frederic Vasseur.

Vormel-1 sarjas on tulevaks hooajaks jäänud veel üksikud vabad kohad. Alpine vajab asendajat kahekordsele maailmameistrile Fernando Alonsole, Williams otsib meeskonnakaaslast Alex Albonile ja Haas ei ole veel otsustanud Mick Schumacheri saatust.