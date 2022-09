Paul Aron saab taas F3 vormelit testida

Alles paar päeva tagasi sai Prema Racing Monzas 2022. aasta meeskonnatiitli, kuid juba tehakse ettevalmistusi järgmiseks hooajaks. Jerezi rajal Hispaanias toimub hooajajärgne test, kuhu anti üles ka Paul Aron.

"Väga hea meel on teatada, et osalen Premaga hooajajärgsel F3 testil. Nad on end aastast aastasse meeskonnana tõestanud ja mul on hea meel, et saan õppida koos parimatega. Oluline on koguda Jerezi kolmepäevase testi ajal võimalikult palju infot ja teadmisi."

Tema kõrval saavad sama vormelit katsetada ka Dino Beganovic ning Zak O'Sullivan.