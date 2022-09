Otepää valiti 2027. aasta laskesuusatamise MM-i korraldajaks

Lisaks Otepääle kandideeris MM-i korraldajaks Soome laskesuusakeskus Kontiolahti.

Kui Soome võistluskeskus Kontiolahti on laskesuusatamise MM-i korraldanud ajaloos kolmel korral, siis Otepää senine ainus kokkupuude maailma eliidiga oli tänavu kevadel edukalt korraldatud MK-etapp.

Juuni lõpus külastas Otepääd rahvusvahelise laskesuusatamise liidu delegatsioon eesotsas IBU uue spordidirektori Daniel Böhmiga. "Otepää tõestas eelmisel hooajal MK-etapi korraldusega, et nad on valmis," ütles Böhm juunis ERR-ile. "Jah, maailmameistrivõistlused on teine tase, aga me nägime, et siinsed korraldajad on võimekad ja motiveeritud. Tehnilisest küljest on siin kõik ette valmistatud ja valmis."