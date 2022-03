Jaak Mae: korraldusmeeskond on Otepää MK-etapiga ülihästi hakkama saanud

Esmakordselt Otepääl toimuval laskesuusatamise MK-etapil käis laupäeval ETV stuudios külas Tehvandi spordikeskuse juht Jaak Mae. Endise tippsuusataja sõnul on Otepää korraldustiim teinud väga head tööd.

"Suurepärane võistlus. Emotsioone on palju ja korraldusmeeskond on ülihästi oma asjadega hakkama saanud. Kõik teavad, mida tuleb teha ja siin on suurepärane atmosfäär," rääkis Mae ERR-ile.

"Ma arvan, et päris nii palju publikut kui murdmaavõistlustele piirangute tõttu sel korral ei tulnud. Vaadates seda ilma ja laskesuusatamise populaarsust, siis ma olen kindel, et piiranguteta oleks rahvast olnud sama palju kui parimatel murdmaasuusa etappidel," lisas Mae.

Kuidas võrdleks Mae tänavu korraldatud laskesuusa MK-etappi esimese murdmaasuusa MK-etapiga, mis toimus 1999. aastal?

"Toona tuli öösel ainult mõni sentimeeter lund. Kaitsevägi tuli korraldajatele appi ja vedas tekkidega metsa alt rajale looduslikku lund. See võistlus peeti ju ainult loodusliku lume peal. Siis olid meil suurepärased entusiastid, kes võistlust korraldasid. Nad oli küll varem suurvõistlustel käinud, aga tegelikult pandi ju Eestis sellist võistlust esimest korda kokku," meenutas Mae.