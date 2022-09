Nigol Otepää MM-ist: nägin oma meeskonnaliikmete silmis õnnepisarat

"Ütlen ausalt. Ma vaatasin pigem oma meeskonna liikmeid ja ma nägin nende silmis õnnepisarat. Korraks võttis mul ka mõtte sellepeale, et järelikult me oleme midagi väga suurt korda saatnud ja see oli selline õnnetunne," ütles Otepää korraldustiimi juht Aivar Nigol.

Nigoli sõnul otsustati Eesti kasuks just seetõttu, et varasemalt Otepääl toimunud võistlused on korraldatud professionaalselt. Lisaks olid sportlaste emotsioonid peale märtsis Otepääl toimunud laskesuusa MK-etappi väga head ja positiivsed.

"Ikkagi meie varasemad võistlused ja see esitlus, mida me tegime, oli professionaalselt tehtud. Kui me ise ei oska, siis kaasame tipptegijaid. Ka peale maailmakarikaetappi tehti sportlastega intervjuud. Need head emotsioonid, mis olid peale Otepää võistlust, mida nad ütlesid. Kellel olid head mälestused publikust, kellel vastuvõtust, kes lihtsalt soovis, et tahaks siia tagasi tulla - kõik see kokku oli see, mis pani hääletajaid meie poolt hääletama," kommenteeris Nigol.

Nigoli sõnul on paarikümne aasta jooksul Tehvandi staadion väga palju muutunud ja seda just paremuse poole.

"Teades, kuidas me korraldasime viimaseid võistluseid alates juunioride MM-ist 2018, kus kiideti just teleülekannete korraldust. Me olime ka siis juba väga head. Me oleme arenenud meeletult ja investeeringud, mis on tulnud Tehvandi keskusesse, on olnud väga suured," lisas Nigol.