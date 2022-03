Talhärm Otepää MK-etapist: kõik ootasid siia tulemist põnevusega

Neljapäeval sõidetakse esimene distants, milleks on meeste 10 kilomeetri sprint. Kokku on starti tulemas 86 meest, nende hulgas ka kolm eestlast: Rene Zahkna, Kalev Ermits ja Raido Ränkel.

Starti tuleb laskesuusatamise maailma paremik, kellest paljudele on see esimene kokkupuude Otepääga. On ka neid, kes on Otepääl varem võistelnud, näiteks Euroopa meistrivõistlustel või juunioride maailmameistrivõistlustel.

"See on kodune etapp. Sa tead kõiki korraldajaid ja nemad tunnevad sind ära. Minu jaoks saavad kaks tuttavat maailma kokku - Otepää ja maailmakarikasari. See on ülilahe, aga samas on natukene raske kõike seda hoomata. Väga äge ja eriline olukord!" rõõmustas Johanna Talihärm.

"MK-sarjas võistleme igal aastal põhimõtteliselt samades kohtades ja väga harva lähme kohtadesse, kus MK-etappi pole varem olnud. Kõik ootasid siia tulemist põnevusega, kuna saab millegi uuega kokku puutuda. Kõik on väga positiivselt meelestatud, kuna nad näevad, et korraldusega probleeme pole ja ilm on suurepärane. Kindlasti võistlevad kõik heameelega Eesti publiku ees," lisas Talihärm.

Kogenud Saksamaa laskesuusataja Erik Lesser ütles, et uue raja tundma õppimiseks on vaja vähemalt kahte päeva. "Kõige olulisem on tiirus tuult tundma õppida. Rajal pean saama ka korra täisgaasiga sõita, et mõista, millal piimhape jalgadesse jõuab. Raja tundmiseks läheb kaks päeva."

Neljapäeval on meeste sprindile võimalik kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel, algusega kell 15.00.