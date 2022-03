Võiduka Norra ankrunaine Tandrevold: Otepääl oli suurepärane atmosfäär

Norra juhtis võistlust teisest lasketiirust alates ning nende ankrunaine Ingrid Landmark Tandrevold oli eelviimase lasketiiru järel vahe teise koha peale võitlema jäänud Prantsusmaa ja Rootsiga suurendanud juba 50 sekundile. Finišis edestas Norra (0+7) Rootsit (0+8) 22,5 ja Prantsusmaad (0+6) 34,6 sekundiga.

Ingrid, kokkuvõtteks Norra koondisele perfektne võistlus?

Jah, täna oli väga hea võistlus. Olime väga keskendunud ja tahtsime võitu väga. Muidugi oli Otepääl koos pealtvaatajatega suurepärane atmosfäär.

Isiklikult sinu jaoks: ei ühtegi närvilist momenti?

Olin väga-väga närvis! Värisesin sõitu vaadates, sest teadsin, et minu taga on väga tugevad suusatajad. Olin väga närvis, aga olen väga õnnelik, et suutsin lasketiirus hea töö teha.

Mida kokkuvõtteks arvad Otepää nädalavahetusest?

Oli lihtsalt imeline, et pealtvaatajad said taas tribüünil olla ja mul oli uues kohas väga vahva võistelda. Käime igal aastal samades kohtades, seega oli tore vaheldus siia tulla, eriti sellise ilmaga. Kõik oli ideaalne.