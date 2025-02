Otepää võõrustab laskesuusatamise MK-etappi ka 2027. aasta detsembris

Rahvusvaheline laskesuusaliit (IBU) kinnitas MK-sarja kalendri aastateks 2026-2030. Kui juba varem oli teada, et Otepää võõrustab 2026. aasta kevadel MK-etappi ja 2027. aastal peetakse seal maailmameistrivõistlused, siis nüüd kinnitatud kalendrist selgub, et Otepää MK-etapp on kavas ka 2027. aasta detsembris.