VIDEO | Eesti telemehed valmistuvad koduseks MM-iks

2022. aasta sügisel teatas rahvusvaheline laskesuusaliit (IBU), et 2027. aasta maailmameistrivõistluste korraldab Eesti ja Otepää. Miil ja Krimm on kogenud telemehed ning on Lenzerheide MM-il teadmisi kogumas.

"Ametit õppimas võib-olla ei ole. Ühe korra oleme maailma karika etappi korraldanud, see kogemus on olemas," ütles Miil. "Maailmameistrivõistluste korraldamine, talispordi üks suursündmus, selle kogemus meil puudub. Natuke vaatame, kuidas see käib ja mismoodi seda teha võiks."

Krimm nõustus, et täiesti nullist ei alustata, aga MM-i skaala on senistest võistlustest märkimisväärselt suurem. "Põhjus siia tulla on see, et peame seda eskaleerima. See on väga suur. Suure asja tegemisel on suured probleemid ja väljakutsed, need saab lahendada siis, kui on olemas eelnevad kogemused," ütles Krimm. "Seda siit saab."

Otepää MM tuleb eeldatavalt tõeliselt suur sündmus, aga Miil ütles, et selleks ollakse valmis. "Meile väga sobib. Võime mõelda, kui palju suuri spordivõistlusi Eestis on korraldatud. Viimane nii suur spordivõistlus tehti aastal 2002, kui toimus Eestis Eurovisioon. MM Otepääl on oma mõõtmetelt ja tähtsuselt kindlasti sama suur," ütles ta.