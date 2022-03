Otepää MK-etapi peakorraldaja: see on nagu lapsepõlveunistuse täitumine

"See on nagu lapsepõlveunistuse täitumine. Ma ei teadnud kunagi, et mingil hetkel pöördun ma laskesuusatamise juurde tagasi ja hakkan võistlusi korraldama. See tuli kuidagi loomulikult ja siin me nüüd oleme. Kui neli aastat tagasi selle unistuse välja ütlesime, siis eks natukene võttis silmanurgast pisarakese välja ja mõtlesin, et ju siis oleme midagi õigesti teinud. See tee on olnud käänuline, aga huvitav. Olen rõõmus, et täna saame siin olla ja seda hetke tähistada," rääkis Nigol saatele "Viiest viis".

2020. aastal pidid Otepääl toimuma laskesuusatamise Euroopa meistrivõistlused, kuid lumepuuduse tõttu viidi võistlus Valgevenesse. Nigoli sõnul oli EM-i kaotamine raske.

"Alati on mingi eesmärk. Sa liigud selle eesmärgi poole ja isegi kui on mingid raskused, siis on need hetkelised ja pärast mõtled, et ju see pidi nii olema. Mul on meeles kui rahvusvahelise alaliidu esindajad tulid minu juurde ja ütlesid: Aivar, kõigiga on seda juhtunud, on ka teistel võistlusi ära jäänud. Kõige tähtsam on sellisel momendil see, et ei tohi sihti kaotada."

Tehvandi suusakeskus on viimastel aastatel hoogsalt arenenud. "Kui siia tulevad inimesed, kes on siin ka varem võistelnud, siis nad näevad neid muutusi. Valgustus on teistsugune, lasketiiru on uuendatud, oleme teinud rajatisi ümber ja lisanud tribüüne. Loomulikult oleme väga head koostööd teinud rahvusvahelise alaliiduga, kes on meile palju näpunäiteid jaganud," märkis Nigol.

Millega peaks Otepääle tulev publik arvestama? "Pileteid veel on, aga kõik, kes tulevad, asuge varakult teele. Meil on publikualas võimalik süüa, õhkkonda nautida ja vaadata ka pealelaskmist, mis on väga huvitav. Kõike korraga ära rääkida pole huvitav. Kui inimesed tulevad kohale, siis Jüri Muttika tõmbab teid kõiki käima, seega tulge varem ja elage kõikidele sportlastele kaasa. Nad ootavad seda!"

Otepää MK-etapi esimene võistlus sõidetakse neljapäeval kui toimub meeste 10 kilomeetri sprindivõistlus. Kõikidele Otepää MK-etapi võistlustele on võimalik kaasa elada ETV, ETV2, ETV+ ja ERR-i spordiportaali vahendusel.