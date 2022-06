IBU spordidirektor: Otepää tõestas MK-etapi korraldusega, et on MM-iks valmis

Kui Soome võistluskeskus Kontiolahti on laskesuusatamise MM-i korraldanud ajaloos kolmel korral, siis Otepää senine ainus kokkupuude maailma eliidiga oli tänavu kevadel edukalt korraldatud MK-etapp.

Kolmapäeval külastas Otepääd rahvusvahelise laskesuusatamise liidu delegatsioon eesotsas IBU uue spordidirektori Daniel Böhmiga.

Kas Otepää on paberi peal MM-iks valmis? "Jah, kindlasti. Otepää tõestas eelmisel hooajal MK-etapi korraldusega, et nad on valmis," lausus Böhm ERR-ile.

"Jah, maailmameistrivõistlused on teine tase, aga me nägime, et siinsed korraldajad on võimekad ja motiveeritud. Tehnilisest küljest on siin kõik ette valmistatud ja valmis. Meil on ka teine kandidaat, keda me homme külastame. See on tihe võitlus kahe tugeva kandidaadi vahel."

2027. aasta MM-i korraldaja selgub septembri kolmandal nädalalõpul IBU kongressil Salzburgis.

"Kongressiks on juhtkonnal juba arusaam välja kujundatud, milline on parim kandidaat. Peale esitlust me veel ei tea, kumb on parem," sõnas korralduskomitee esimees Aivar Nigol. "Siis ütleb juhatus välja, et meie soovitame kinnitada see kandidaat ja tehke see otsus. Ja siis see otsus tehakse."

Otsuse teevad kõik maailma alaliidud? "Täpselt. Kõik, kes on kongressil esindatud, teevad selle otsuse. Siis ongi lõplik sõna ja peale seda saame - loodan - päris tõsisemalt tegelema."

Järgmise MK-etapi korraldab Otepää 2026. aastal.