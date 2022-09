IBU president Otepää MM-ist: juhatuse otsus oli üksmeelne

"Meil oli kaks head kandidaati, aga nagu spordi ikka, saab olla ainult üks võitja. Üheks kaalukeeleks oli kindlasti väga hea etapp Otepääl. Nii atmosfäär kui ka fännide entusiasm oli Otepääl fantastiline," sõnas Dahlin ERR-ile. "Muidugi oli Otepää kandidatuuril ka hea platvorm. Seda nii sportlastele heade tingimuste loomises kui ka staadioni osas."

"Vaatasime ka seda, milline on teie lähenemine laskesuusatamise arendamiseks kogu riigis. Ka see on meile kui suurele organisatsioonile oluline, et me näeme seda, et üritus ise annab tõuke ala arendamiseks Eestis."

Kas IBU juhatuse otsus oli ühehäälne või peeti ka lahinguid? "IBU juhatuse otsus oli üksmeelne," kinnitas Dahlin.