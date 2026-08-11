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Eesti jalgpallikoondis alustab Rahvuste liigat Reykjavikis

Jalgpalli Eesti koondis
Jalgpalli Balti turniiri finaal 2026 Eesti - Leedu
Jalgpalli Balti turniiri finaal 2026 Eesti - Leedu Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Selgusid Eesti meeste jalgpallikoondise sügiseste UEFA Rahvuste liiga mängude toimumispaigad ja -ajad.

Kui varasemates valiktsüklites on septembris ja oktoobris toimunud kaks eraldi koondiseakent, siis alates tänavusest on need ühendatud ning aken koosneb neljast mängust. Kaks esimest kohtumist peab Eesti koondis võõrsil ning järgmised kaks koduväljakul. Novembris ootab ees üks võõrsil- ja üks kodumäng.

Algava Rahvuste liiga hooaja avakohtumine toimub Eesti koondise jaoks Reykjavikis Laugardaluri staadionil, kus minnakse laupäeval, 26. septembril kell 19.00 vastamisi Islandiga. Teisipäeval, 29. septembril toimuvaks teiseks mänguks lennatakse külla Bulgaariale, kellega kohtutakse Plovdivis Hristo Botevi nimelisel staadionil algusega kell 21.45.

Laupäeval, 3. oktoobril kell 19.00 ootab A. Le Coq Arenal ees kodumäng Luksemburgiga ning teisipäeval, 6. oktoobril kell 21.45 samas Islandiga. Tsükli teise akna esimene mäng toimub 13. novembril kell 21.45 Stade de Luxembourgil, kui vastaseks on Luksemburg, ning mängudetsükkel lõpeb esmaspäeval, 16. novembril kell 19.00 koduväljakul Bulgaaria vastu. Kõik mänguajad on kirjas Eesti aja järgi.

Eesti meeste koondise mängudest näitab otseülekandeid ERR. Võõrsilmängudele piletite soetamist vahendab Eesti Jalgpalli Liit, täpsem piletiinfo esimesel võimalusel. Kodumängude piletid on müügil Piletilevis.

Toimetaja: Anders Nõmm

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