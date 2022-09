Ukraina peatreener: Eesti koondis mängib tohutu energiaga

Ukraina koondise peatreeneriks on 55-aastane teenekas lätlane Ainars Bagatskis, kes on juhendanud näiteks Tel Avivi Maccabit, Bambergi ja Nižni Novgorodi ning käis Läti koondise juhendajana neljal EM-finaalturniiril. Viis aastat tagasi jõudis Läti tema käe all veerandfinaali, kus jäi alla hilisemale Euroopa meistrile Sloveeniale.

Kui Eesti alustas EM-finaalturniiri reedel C-grupi võõrustajalt Itaalialt saadud 62:83 kaotusega, võttis Ukraina suure võidu, alistades Suurbritannia 90:61.

"Iga ennast austav treener ütleb, et on väga rahul resultaadiga, kuid mitte mängu kvaliteediga," rääkis Bagatskis ERR-ile. "Uskuge, me tegime mänguanalüüsi Suurbritannia viimastest matšidest, kus nad mängisid Belgia ja Lätiga ning see pole kaugeltki selline võistkond [nagu tulemus näitas]. Mingis mõttes me lihtsalt sundisime neid sellisena välja nägema. Mulle meeldis see, et me mängisime kvaliteetset korvpalli. Kasutasime kõiki oma tugevaid külgi."

"Teil on üks hea külg - kõik mängijad mängivad tohutu energiaga. Isegi need, kes tulevad pingilt, täiendavad üksteist," iseloomustas lätlane Eesti koondist. "Küsimus on, kuidas me oleme valmis selleks energiaks ja agressiivsuseks mentaalselt? Kui sa pole valmis, siis sul on alati probleemid. Kunagi ammu, kui ma ise mängisin, siis rääkisime eestlastest, et kõik mängivad jõuliselt ja mustalt. Omavahel rääkisime, et nad ei mängi ise ega lase sinul mängida. Kui sa pole selleks mentaalselt valmis, siis on sul alati suured probleemid. Praegu ütleksin, et Eesti meeskond on säilitanud selle stiili, et mängida jõulist korvpalli ja lisaks on juurde tulnud hea keskmängija [Maik-Kalev Kotsar]. Eestil oli sada aastat tagasi keskmängija (naerab), nüüd on taas ja see teeb Eesti meeskonna mitmekülgsemaks ja võimsamaks."

Bagatskise sõnul ei mõtle ta EM-finaalturniiril mingitest eesmärkidest. "Treenerina on minu siht, et meeskond lisaks iga päevaga stabiilsust mängu juurde, et nad tunnetaksid nii kaitses kui rünnakul üksteist rohkem ja mängiksid mäng-mängult. Kui on kvaliteetne korvpall ja mängudistsipliin, siis tulevad võidud ja hea koht."