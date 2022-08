Janika Lõivu abikaasa ja mänedžer: alati tahaks rohkemat

Sõidu alguses 13. kohal liikunud Lõiv tõusis lõpuks 11. kohale. Kaotust võitjale kogunes Eesti meistril täpselt kuus minutit. Esikümnekoht jäi 15 sekundi kaugusele.

"Ma sisemas arvan, et ta väga rahule ei jäänud. See aasta on niiviisi läinud, et suurem osa sõitmisest on olnud rasketes tingimustes. Ausalt öeldes on sellest kopp ees, tahaks ilusa ilmaga ka sõita," sõnas eestlanna abikaasa.

Sõiduks otsustati esirehv vahetada mudarehviks, kuid taha jäi tavaline rehv. "Läksime riski peale rehvidega ja tundub, et see väga hästi ära ei tasunud."

"Viimasel hetkel vahetasime ette mudarehvi, aga kuna eile käisime vihmaga sõitmas ja nii mudaseks ei läinud, siis vaatasime, et siin on päris palju muru ja tasast osa ja kui jätame taha siledama rehvi, siis seal töötab selle tasa. Tegelikult tunduski, et ta tuli osades kohtades teistest kiiremini. Kui oleks rehvi vahetanud võib-olla oleks paar kohta siia-sinna, aga suurt pilti poleks täna muutnud," lisas Lõiv.

"Harju keskmine tänase kohta. Midagi hullu ei olnud, aga alati tahaks rohkemat."

Järgmisel nädalal läheb eestlanna starti ka Prantsusmaal toimuvatel maailmameistrivõistlustel, kust ratturi abikaasa loodab ilusat ilma.

"Laias laastus on kõik asjad tehtud. Viimased trennid, vaja tehnika üle vaadata. Töö on tehtud."