Ricciardo ja McLareni teed lähevad lahku

Ricciardo liitus McLareniga 2020. aasta lõpus. Eelmisel aastal võitis ta küll Itaalia GP, aga rohkem pole ta esikolmikusse jõudnud.

Ricciardo ütles sotsiaalmeediasse postitatud videos, et asjade seesugune kulg on tema jaoks mõistagi nukra tooniga. "Oleme kõik kõvasti tööd teinud, aga meie koostöö pole kahjuks läinud nii nagu oleksime tahtnud," rääkis ta. "Nii et meeskond otsustas järgmiseks aastaks muudatuse teha. Meil oli palju arutelusid, aga lõpuks otsustasime ühiselt, et see oleks kõikide jaoks õige samm."

"Kavatsen endast hooaja lõpuni kõik anda. Mis edasi saab, pole veel kindel," lisas ta.

Spekulatsioonide kohaselt palkab McLaren 33-aastase austraallase kohale tema noore kaasmaalase, 21-aastase Oscar Piastri, kes on praegu Alpine'i varusõitja.