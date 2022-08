Eesti rattur jõudis väljalangemissõidu MK-etapil esikümnesse

Eelsõidus sai Mesi kirja päeva seitsmenda ja Tarassov kümnenda aja. Seejärel jõudsid mõlemad eestlased veerandfinaalideni, kus Tarassov pidi leppima kümnenda ja Mesi 14. kohaga.

"Minu kvalifikatsioon läks hästi ehk mahtusime 16 parema sisse, mis oli esimene eesmärk," ütles Tarassov peale võistlust. "Kaheksandikfinaal oli mul rahulik. Vaatasin, et Kasahstani rattur sõitis minust kvalifikatsioonis mitu sekundit aeglasemalt, seega ei tohtinud edasipääsemine väga raske olla. Esimeses sõidus ökonoomitasin nii palju kui sai, sest kümne minuti pärast tuli juba uus sõit. Stardist läksin teisele positsioonile, aga enne esimest kurvi nügiti mind lihtsalt välja. Lõpus sain oma sõidus kolmanda koha, kuna ühel läks rehv puruks. Poolfinaal oli väga lähedal, aga arvestades, et tegemist on minu esimese MK-etapiga ja trenni pole sel aastal veel eriti teinud, siis võib rahule jääda."

Mesi lisas: "Kvalifikatsioon läks üle ootuste hästi. Ise lootsin, et sõidan välja TOP15 aja, aga tegelikult olin hoopis seitsmes. Rada oli minu jaoks üsna hea – koos kahe tõusuga ja kurvides olid järsud lahtised kivid. Kaheksandikfinaalis üritasin jõuvarusid veidi säästa ja tulin kindlalt teisena üle joone. Veerandfinaal kujunes päris raskeks. Olin eelnevalt pannud plaani paika, et võimalikult hea start teha ja kuna rada tundus teises pooles päris kitsas, siis lootsin, et seal pole teistel väga varianti mööduda. Start tuligi hästi välja ja sain esimesele tõusule juba ees minna, kuid raja teises pooles olid teised siiski tugevamad ja pidin leppima veerandfinaali 4. kohaga, mis kukutas mu kokkuvõttes 14. positsioonile Tulemusele tagasi vaadates olen siiski rahul, sest minu veerandfinaal oli ka selle päeva kõige kiirem ja esimese korra kohta jään igati rahule. Järgmisel korral on juba kogemust rohkem."

MK-etapivõidu teenis prantslane Titouan Perrin-Ganier, edestades suures finaalis rootslast Edvin Lindhi ja austerlast Theo Hauserit.

Selleks, et Eesti maastikuratturid saaksid üldse XCE MK-etappidel osaleda, lõi Jarno Trey omanimelise MTB-meeskonna. "Tegu on pilootprojektiga ja kui meil õnnestub järgmisel viiel MK-etapil kaheksa parema sekka pääseda, siis oleme järgmisel aastal terve uue meeskonnaga vähemalt 8-19 MK-etapil stardis nii XCE kui XCO ehk olümpiakrossi võistlustel," ütles Trey.

Tarassov ja Mesi osalevad veel 28. augustil Indoneesias Palangkarayas toimuval MK-etapil, 4. septembril Indias Lehis, 10. septembril Prantsusmaal Pariisis ja 17. septembril Saksamaal Winterbergis.