Lorena Wiebes krooniti naiste grupisõidu Euroopa meistriks

Rattasõidu EM-i viimasel võistluspäeval olid maanteeratta grupisõidus stardis naised. Kokku läbiti 129,8 km pikkune distants, millest viimased 13 km sõideti Müncheni kesklinna tänavatel.

Viimastel kilomeetritel sõitis grupp veel koos, kuid lõpus läks naiste vahel ägedaks spurdiks.

Finišijoone ületasid üheskoos hollandlanna ning itaallannad Elisa Balsamo ja Rachele Barbieri. Lõppjärjestuse määramiseks võeti kasutusele fotofiniš, mille abil krooniti Wiebes Euroopa meistriks. Kõik kolm said lõpuajaks kirja 2:59.20.

Lunging for the line, @lorenawiebes takes the European road race title - after some mega work by @floortjemackaij and @charlotte_kool in the finale



