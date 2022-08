EM-il võidutsenud Lecomte: ma olen väga õnnelik

Naiste olümpiakrossis võtsid kaksikvõidu prantslased, kellest esimesena ületas finišijoone Lecomte ajaga 1:28.04.

"Ma olen väga õnnelik. See oli minu esimesed Euroopa meistrivõistlused ja ma võitsin täna, võin lihtsalt öelda, et olen õnnelik," rääkis Lecomte.

"See oli järsu tõusu tõttu väga füüsiline rada, sul ei ole hetkegi puhkamiseks aega. Muda ja vihma tõttu oli raskem."

Müncheni EM-i jaoks ehitati olümpiakrossile eraldi 30,6 km pikkune võistlusrada.

"See on täiesti erinev maailmameistrivõistluste rajast, see näeb rohkem välja nagu olümpiamängude rada. See on hea trenn 2024. aastaks."

Prantslanna läheb järgmine nädal stardijoonele ka kodumaal, kus toimuvad olümpiakrossi maailmameistrivõistlused.

"Seal on täiesti erinev rada ja erinevad tingimused. Pikkade tõusudega ja tehniliste mägedega. Mingit pinget ei ole, lihtsalt tahan endast parima anda ja tulemust näeme järgmisel nädalal."