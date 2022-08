Hõbemedali võitnud Ferrand-Prevot: andsin endast parima

Ferrand-Prevot lisas kahe kulla ja ühe hõbeda kõrvale veel ühe EM-hõbeda, kaotades võitjale 37 sekundiga. Mudastes ja vihmastes oludes pidi 30-aastane prantslanna rajal tehnilise probleemi tõttu seisma jääma, mistõttu kaotas ajaliselt kaasmaalasele.

"Tunnen end ikka suurepäraselt. Natuke hullud tingimused olid, aga mulle väga meeldib selline ilm. Mulle meeldib karmides olustikes sõita," sõnas prantslanna.

"Mul oli hea võistlus, hea algus. Proovisin alguses natuke suruda, aga mul oli mehaaniline probleem ja ma ei saanud sinna midagi parata. Proovisin lihtsalt oma ketti parandada, kuid sellele kulus palju aega. Lõpus sõitsin lihtsalt täisgaasiga ja andsin endast maksimum ning proovisin hoida teist kohta."

"Ma ei ole kurb, sest see on mehaaniline spordiala ja sul peab olema õnne. Ma andsin endast parima, olen sellega üsna rahul."

Järgmisel nädalal läheb prantslanna kodupubliku ees võistlustulle olümpiakrossi maailmameistrivõistlustel, kus ootused on kõrged.

"See on meie jaoks oluline ja täna (laupäeval -toim.) näitasime, et oleme valmis. Me lihtsalt peame andma endast parima. Kindlasti on nüüd natuke pinget, sest kõik teavad, et oleme vormis, aga see on osa tööst ja me peame sellega hakkama saama," rääkis Ferrand-Prevot.