Nõlvak nimekast vastasest: ta ei ole mingi kõdunev vanamees!

"Väga kahju, et lõpp ära läks. Vastased tegid väga hea partii, mängisid väga palju kombinatsioonide peale ja väga palju läks täkkesse ka. Eks selle vastu on ka oma relv olemas, aga seekord ei õnnestunud," rääkis Nõlvak mängu järel ERR-ile.

"Esimeses geimis toimis meil blokk-kaitse-surve paremini, võib-olla läksid järgmised geimid endal ka selle nahka, et jäin ootama, et see surve tagasi tuleks," lisas Tiisaar. "Endal jäi tegutsemises natuke puudu blokis, jäin aeglaseks. Nemad said jõudu juurde ja hakkasid väga kindlalt lahendama."

39-aastase Horsti näol on tegemist ülikogenud rannavõrkpalluriga, kes võitis juba 13 aastat tagasi EM-hõbeda ning tuli 2017. aastal Clemens Doppleriga kodupubliku ees hõbedale ka maailmameistrivõistlustel.

"Ta varjas väga hästi oma löögisuundi, soovisin näha, kuhu ta palli paneb, aga tihti ma seda ei näinud. Ta on jätkuvalt väga hea, ma ei ütleks, et ta on kõdunev vanamees, vaid heas vormis ja mängib väga hästi," naeris Nõlvak.

"Tuleb jätkata uurimist, süvenemist, et avastada veel nüansse, mis tekitavad olukordi, kus surve ära kaotame ja jääme kõhklema. Tuleb neist asjadest tasa ja targu lahti saada, mängu puhastada ja küll siis hakkab ideaalsemapoolne mäng avanema," lisas Tiisaar.