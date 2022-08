Vainula: tulemused olid sellised, nagu ma eeldasin

Münchenis toimuvad lauatennise Euroopa meistrivõistlused on selleks korraks kõigile neljale Eesti koondise lauatennisistile läbi. Nende peatreeneri Vallot Vainula jaoks saavutati oodatud tulemused.

Eesti lauatennisekoondisest oli võistlustules Toomas Libene, Aleksandr Smirnov, Airi Avameri ja Reelica Hanson.

"Segapaarismängus esimeses ringis võitsid, teises kaotasid. Üksikmängudes Avameril õnnestus oma alagrupist edasi saada, mängis pääsu eest põhiturniirile. Kahjuks viimase mängu kaotas Rumeenia lauatennisisti vastu, aga üldiselt tulemused oli sellised, nagu ma eeldasin, et tulevad," rääkis Vainula.

"Ma usun, et me tegime omad mängud ära. Kõik said võidurõõmu maitsta. Vähemalt eelringides oleme konkurentsivõimelised."

"Kahjuks meil tänasel päeval selliseid sportlaseid pole, kes võistluste lõppfaasis millegi peale mängiks, aga oma keskmise tegime ära," lisas Vainula.

Siiski loodab Vainula, et Eesti jätkuvalt suudaks rahvusvahelisel tasandil võistelda.

Eelmisel pühapäeval pidi Libene meeste üksikmängus tunnistama poolaka Samuel Kulczycki 3:0 paremust. Ka Smirnov kaotas ukrainlasele Jaroslav Žmudenkole 3:1. Naiste üksikmängus kaotas ka Avameri, kes jäi alla sakslanna Annett Kaufmannile 3:1.

Esmaspäeval toimunud üksikmängus kaotas Libene leedulasele Kestutis Zeimysile 3:0 ja Smirnov pidi tunnistama bulgaarlase Petyo Krastevi 3:0 paremust. Samal lõunal naiste üksikmängus jäi ka Hanson alla itaallasele Nicole Arliale 3:1.

Teisipäeval kaotas Avameri 1:3 kreeklannale Elisavet Terpoule ja 1:3 rumeenlannale Tania Plaianile. Hanson jäi 0:3 alla inglannale Charlotte Bardsleyle. Meestest pidi Libene tunnistama ungarlase Csaba Andrase 3:0 paremust ja Smirnov leppima Pavel Siruceki 3:2 võiduga.