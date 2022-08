Kregor Zirk pääses EM-il finaali

Teises poolfinaalis ujunud Zirk oli poolel maal kolmas, distantsi lõpuks saavutas ta oma ujumises ajaga 1.56,43 neljanda koha. Aegade võrdluses andis see talle kokkuvõttes seitsmenda koha ja pääsme teisipäeval toimuvasse finaali.

Juunis toimunud MM-il püstitas Zirk sellel distantsil Eesti rekordiks 1.55,62.

Esimese poolfinaali võitis ajaga 1.55,18 itaallane Alberto Razzetti, kümme sajandikku kaotas talle šveitslane Noe Ponti ning kolmandana pääses kohaga edasi teine itaallane Giacomo Carini (1.55,61). Zirki edestasid teises poolfinaalis ungarlased Kristof Milak (1.53,97) ja Richard Marton (1.55,36) ning poolakas Krzystof Chmielewski (1.55,68).

Enne võistlust:

Zirk sai enda vahetuses kahekordse lühiraja maailmameistri Alberto Razzetti järel ajaga 1.57,91 teise koha, eestlane jäi võitjast kahe ja poole sekundi kaugusele. Ainsana ujus Razzettist kiiremini ala olümpiavõitja Kristof Milak, kes läbis distantsi ajaga 1.54,97.

"Kontrollitud ujumine oli. Teadsin, et hommikul päris kõike välja ei pea panema. See tase ei olnud nii tugev. Tegin oma ujumist ja sain ilusti õhtusesse," rõõmustas Zirk. "Praegu tunne on täitsa okei. Vaatame, kuidas õhtul läheb ja siis vaatame edasi. Üks võistlus korraga."

Maria Romanjuk pälvis naiste 200 m kompelksujumise kokkuvõttes 21. koha (2.18,40), viimasest poolfinaali kohast jäi teda lahutama veidi vähem kui kaks sekundit. Eestlanna vahetuse võitis kokkuvõttes teise parima aja ujunud Sara Franceschi (2.13,58), kõige kiirem oli Iisraeli esindaja Anastasia Gorbeko (2.13,12).

Aleksa Gold sai naiste 100 m seliliujumises ajaga 1.04,15 33. koha. Ainsana ujus alla minuti Kira Toussaint (59,59). Vähem kui sekundiga kaotasid hollandlannale Medi Harris (+0,56), Silvia Scalia (+0,69), Margherita Panziera (+0,74), Emma Terebo (+0,93) ja Pauline Mahieu (+0,94).

Naiste 50 m vabaltujumises tegi parima aja EM-ilt juba ühe kuldmedali võitnud Sarah Sjöström, kes sai kirja 24,50. Alla 25 sekundi ujusid ka poolatar Karazyna Wasick (24,61), hollandlanna Valerie van Roon (24,86) ja itaalianna Silvia di Pietro (24,87).

Meeste 50 m rinnuliujumises tegid puhta töö itaallased. Nicolo Martinenghi (26,71) edestas Simone Cerasuolot ja Fabio Scozzolit vastavalt 0,14 ja 0,18 sekundiga. Neljas oli Federico Poggio (+0,36).

4x100 m vabalt segateateujumises teenis esikoha Prantsusmaa (3.26,19) Suurbritannia (+0,60) ja Itaalia (+0,84) ees. Finaali pääsesid ka Ungari, Holland, Rootsi, Hispaania ja Poola.