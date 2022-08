Endrekson: viies koht on hea, aga kaotus võitjale oli liiga suur

Tõnu Endrekson jäi viienda kohaga rahule, kuid tõdes, et vahe Euroopa meistriks kroonitud Itaaliaga (6.06,77) oli liiga suur. "Koht on hea, aga minu arvates oli kaotus võitjale liiga suur. Distantsi esimene pool oli rahuldav, aga teine tuhat meetrit polnud päris see."

Kahe päeva jooksul oli Eesti meeskond stardis neljal korral ja Endreksoni sõnul andis see finaalis tunda. "Jah, tõepoolest. Sõidu teine pool, kus oleksime pidanud jõudu juurde panema, seal meil seda ei jätkunud."

Mihhail Kushteyn avaldas, et närveeris enne finaali. "Täna (reede - toim) öösel ei saanud ma hästi magada. Närv oli sees, sest mõtlesin pidevalt finaali peale. Soojenduse ajal närveerisin ka, aga sõit ise oli päris hea. Meie rütm oli parem kui eelmistes sõitudes. Olen õnnelik, et viienda koha saavutasime, minu arvates on see päris hea tulemus!"

"Kui meie varasemaid sõite vaadata, siis on näha, et esimene 500 m on meil teistega võrreldes aeglasem. Seepärast meil mingisugust paanikat ei tekkinud. Aga sõidu teises pooles oli tunda, et ülakeha jõust jäi puudu. Rütm oli muidu hea ja andsime endast kõik," rääkis Johann Poolak.

"Täna oli jõudude vahekord selline, aga kokkuvõttes tegime suurepärase etteaste. Saime finaalis suurte riikide vastu sõita ja ütleksin nii, et siit saab ainult edasi minna," lisas Allar Raja.

Pühapäeval saab ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel kaasa elada Andrei Jämsale, kes stardib kell 10.30 ühepaadi C-finaalis. Võistlustules on ka Ander Koppel ja Elar Loot, nemad stardivad kell 11.10 kergekaalu paarisaerulise kahepaadi B-finaalis.