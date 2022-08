Poolak: kõik loodame kohta esimeses pooles

Poolak pääses neljapaadiga esimest korda EM-il neljapaadiga A-finaali.

"Sõit oli tõesti võimas. Alguses küll ei saanud hästi minema. Starditõmmetelt distantsitõmmetele üleminek oli natuke keeruline. Poole peal hakkas Tõnu kümneid hõikama, siis esimese kümnega saime rütmi paika ja teise kümnega vahe sisse," sõnas Poolak.

1000 m peal oli neljapaat veel kuuendal positsioonil, kuid hakkasid seejärel ettepoole rühkima.

"Treener ütles, et 100 m enne olime tegelikult Prantsusmaast ees, aga küljetuul puhus meid natuke poidesse ja Tõnu ütles, et rahu. Ei hakanud seda riski võtma, et võib-olla läheb aer käest ära nagu Suurbritannial läks stardis lihtsalt aer käest ära ja jäid kaks paadipikkust maha," kommenteeris Poolak.

Poolak usub, et A-finaalis on kõik võimalik ning kogu meeskond loodab kohta esimeses pooles.

"Ütleme nii, et nagu Tõnu ja Allar ütlesid, et A-finaalis on kõik võimalik. Kõik loodame seal esimeses pooles kohta, aga seda juba näeme homme. Teeme kõik selle nimel, et seal olla," ütles Poolak.

Poolaku sõnul läheb iga sõiduga kõik järjest paremaks.

"Hommikul saime oma vitsad kätte. Kiire sagimine oli ja ülekande kergemaks panemine läks kuidagi meelest. Õhtul saime parema sõidu ja panime aeru tunduvalt kergemaks. On vaja seda esimest sõitu lahtisõiduks. Järjest paremaks läheb. Loodame homse suhtes ka paremat," kommenteeris Poolak.

Mehe enda sõnul on ta meeskonda veteranide poolt hästi vastu võetud.

"On suht sujuvalt läinud sinna sulandumine. Meil on mõnus punt. On olnud raskemaid hetki ka, aga suhtlemine omavahel on kõige olulisem ja kõik saame omavahel ära räägitud. Väga soe vastuvõtt on olnud veteranide poolt," sõnas Poolak.