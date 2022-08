Endrekson: sõudmine on selline ala, kus pole võimalik kuskilt tagasi hoida

Neljapäeval pärast poolfinaali rääkis Enderkson, et reedel tuleb A-finaali pääsemiseks elu sõit teha. "Peaaegu tuli jah elu sõit. Esimene pool distantsist oli meil natukene rabe, umbes 600 meetrit. Meil polnud sellist rütmi nagu ootasime, aga siis proovisime seda muuta ja see õnnestus."

Neljapäeval pidi Eesti paatkond lisaks eelsõidule võistlema ka vahesõidus, kust nad poolfinaali pääsesid. "Pigem oli kaks sõitu ikkagi miinuseks. Kaks sõitu on organismile üpris laastav, pigem tahaks ainult ühe sõidu teha. Aga sellest saime vähemalt hea kogemuse, et mida täna oodata."

Eesti nelik heitles poolfinaalis teise koha nimel Prantsusmaaga ning jäi neile lõpuks vaid 0,41 sekundiga alla. "Mängisime teise-kolmanda koha peale. Hea oleks olnud teine olla, sest see annab finaalis rajavaliku osas eelise. Keskel startides on teised sinu kõrval, mis on parem kui ääres sõita."

Endreksoni sõnul andis Eesti paatkond endast maksimumi. "Sõudmine on selline ala, kus pole võimalik kuskilt tagasi hoida. Sõidud on nii tihedad ja konkurents väga kõva. Pole nii, et lähme sõidame ja vaatame, mis juhtub. Iga sõit võib olla viimane."

Mida arvab Endrekson laupäevasest finaalist? "See on suur finaal, ennustada on väga raske. Kes on tugevad, on ikka tugevad. Mustad hobused võivad üllatada, aga neil on ka rohkem eksimisvõimalusi."