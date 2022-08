Raja: natuke nukraks teeb, tööd on tehtud ja paat võiks joosta

Eesti neljapaat tuli oma eelsõidus ajaga 6.41,64 neljandale kohale ning peab võistlust jätkama kell 17.10 algavas eelsõidus.

"Ei oskagi öelda, milles asi, aga oli väga raske," rääkis ERR-ile kogenud Allar Raja. "Keerulised olud: nii tihe vastutuul oli, treeningutel ei tundunud, et sõiduga sedavõrd ära tapab. Ei olnud see ka perfektsete sõitude killast, saime ühe tugeva treeningu otsa!"

"Alguses tulime hurraaga peale ja andsime tuld, nüüd ekstrat otsima hakates võib teinekord hoopis ära kaduda," rääkis Raja neljapaadi üldisest minekust. "Natuke nukraks teeb, tööd on tehtud ja paat võiks joosta. Meil on see probleem, et ei saa aru, kui kiired oleme, sest meil pole kodus kiireid konkurente, kellega ennast võrrelda."

Eesti paat jäi kohe stardis tagaajaja rolli, lõpuks kaotati sõidu võitnud Poolale 18,65 sekundit. Edasi oleks viinud umbes 11 sekundit parem aeg, poolakate järel pääsesid otse poolfinaali Šveits ja Leedu.

"Dünaamika ei klappinud stardis kokku ja sõudmises on nii, et seda on hiljem keeruline leida, eriti keerulistes oludes. Neid momente on, mida mõelda, aga parem on mitte liiga palju mõelda ja minna tegema. Tuleb taastuda ja mitte paanikasse sattuda," lisas Raja.